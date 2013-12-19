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المقاتلة السويدية جريبن تفوز بعقد كبير في البرازيل على حساب رافال الفرنسية

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المقاتلة السويدية جريبن تفوز بعقد كبير في البرازيل على حساب رافال الفرنسية المقاتلة السويدية جريبن تفوز بعقد كبير في البرازيل على حساب رافال الفرنسية

كتب : أ.ف.ب منذ 57 دقيقة

اختارت البرازيل المقاتلة السويدية جريبن ان جي على حساب مقاتلتي رافال الفرنسية واف ايه-18 الاميركية، في طلب عروض لشراء 36 طائرة مقاتلة في صفقة تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار.

وقال وزير الدفاع البرازيلي سيلسو اموريم في مؤتمر صحافي عقده بعيد كشف وسائل الاعلام المحلية هذه المعلومات: بعد تحليل كل الوقائع، كلفتني الرئيسة ديلما روسيف الاعلان ان الفائز هو الطائرة السويدية "جريبن ان جي".

واوضح اموريم، أن الخيار استند إلى التوازن بين ثلاث نقاط: نقل التكنولوجيا وسعر الطائرة وكلفة صيانتها، مضيفا أن التفاوض حول العقد مع شركة ساب السويدية لتصنيع الطائرات سيستغرق مزيدا من الوقت.

وتنافست رافال الفرنسية مع اف ايه-18 الاميركية وغريبن السويدية في استدراج العروض الذي اطلق قبل عشرة اعوام وارجأ مرارا بسبب اقتطاعات في الموازنة.

وبذلك، تكون الرئيسة البرازيلية قد اختارت الطائرة التي يعتبر الخبراء انها الاقل كلفة، لكن هذا الخيار اثار مفاجأة؛ لان المحللين توقعوا منافسة بين رافال التي تصنعها مجموعة داسو الفرنسية واف ايه-18 التي تصنعها بوينغ الاميركية.

واحد ابرز شروط العقد كان نقل التكنولوجيا في شكل كامل بحيث تتمكن البرازيل في نهاية المطاف من تصنيع هذه الطائرات محليا. وقال مصدر قريب من داسو ل"فرانس برس"، ان الطائرة الفرنسية كانت الاغلى ثمنا بين الثلاث.

وايد الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا طائرة رافال لكنه ترك اتخاذ القرار النهائي لروسيف.

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