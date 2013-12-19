لبنى القاسمي وسهيل المزروعي يحضران حفلي سفارة وقنصلية قطر باليوم الوطني

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مقاليد الحكم. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق سانت ريجيس في أبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وخالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأجنبية المعتمدين.

كما شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد بن سعد السليطي القنصل العام بالإنابة لدولة قطر في دبي.

كما حضر الحفل الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، ومروان خميس الشيخ أمين مراسم الديوان الأميري بالفجيرة.