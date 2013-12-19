مصر للطيران تستأنف رحلاتها لجنوب السودان بعد محاولة انقلاب فاشلة

كتب : حسن حسين الأربعاء 18-12-2013 17:20

استأنفت شركة مصر للطيران، اليوم، رحلاتها الجوية بين القاهرة وجوبا، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام، على خلفية غلق المطار بسبب تداعيات محاولة انقلاب فاشلة بجنوب السودان.

وقال حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم استئناف الرحلات بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني في مطار جوبا، وضمان سلامة الركاب والطائرة، حيث أقلعت الرحلة رقم 859 وعليها 91 راكبا، بينهم 18 راكبا ترانزيت، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على استمرار رحلاتها بين مصر وجنوب السودان للعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والسوداني.

يذكر أن مصر للطيران تنفذ حوالي أربع رحلات أسبوعيا بين القاهرة وجوبا، وذلك منذ تدشين خط رحلاتها بين القاهرة وعاصمة جنوب السودان منتصف 2010.