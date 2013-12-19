وزير الإسكان لـ"لازم نفهم": لن أخرج من عزبة العسيلي دون حل أزمة تلوث مياه الشرب

ممثل أهالي عزبة العسيلي: "محلب" أخطأ بإرسال الجهة المتهمة لتحليل المياه

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 18-12-2013 22:55

واصل الإعلامي مجدي الجلاد، مناقشة قضية تلوث مياه الشرب في مصر في برنامجه "لازم نفهم" على قناة "CBC"، والتي تحمل عنوان "الموت البطيء" بحضور الدكتور فرج أحمد سمحان مدير الإدارة العامة لجودة مياه الشرب بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبد الله مأمون الباحث في مركز الأرض لحقوق الإنسان، وعادل مبارك ممثلا عن أهالي عزبة العسيلي بمنطقة ناهيا بالجيزة، لديهم نفس شكوى قريتي البراجيل وسرس الليان بالمنوفية.

جاءت حلقة اليوم، استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي التي زار خلالها فريق عمل البرنامج، سرس الليان والبراجيل بمحافظة المنوفية؛ لبحث شكوى المواطنين من عدم صالحية المياه للشرب.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان تدخل الأسبوع الماضي، وأرسل لجنة لأخذ عينات من المياه التي يشكو منها المواطنون.

وأفادت التحاليل التي أجرتها لجنة وزارة الإسكان بصالحية المياه للشرب، وهو ما اختلف مع نتائج تحاليل المعمل الخاص الذي أجرى به الأهالي التحليل، والذي أفاد بعدم صالحية المياه للشرب.

قال الدكتور فرج أحمد سمحان، إن الحكومة لا تملك معامل خاصة بها، ولكنها متعاقدة مع معامل حاصلة على شهادة الأيزو للجودة، وأشار إلى أن مواسير وصلات المياه، قد تكون تحتاج لعملية غسيل وتطهير أو قد يكون هناك وصلة مخالفة تم مدها أدت إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، وهو ما يجعل المياه تصل غير صالحة.

وأضاف سمحان، أن الجهاز يعترف بوجود مشكلة لكنه يدعو الأهالي إلى التعاون مع الجهاز للتعرف على السبب الحقيقي لتلوث المياه، مؤكدا أن 97% من جمهورية مصر العربية تصلهم مياه صالحة للشرب، مشيرا إلى وجود 3% فقط غير مغطاة بمياه الشرب.

ومن ناحته، اعترض المواطن عادل مبارك على نتيجة تحليل الوزارة مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان لم يصب حين أرسل الطرف المتهم للتحقق من تلوث المياه، مؤكدا أن نتائج التحليل التي أجرها الأهالي أفادت بعدم صالحية المياه للشرب.

فيما قال الدكتور عبد الله مأمون، إن شهادة الأيزو لا تعني الكفاءة الفنية والتقنية، إنما هي شهادة تعتمد على معايير اقتصادية مثل ربط عدد العالمين بإجمالي الربح لذلك لا تضمن هذه الشهادات الجودة التقنية والصحية،

وأكد مأمون أن المياه التي تصل للمواطنين تفقد جميع خصائصها الطبيعية فلها لون عكر ورائحة كريهة إضافة إلى طعمها السيء.

ومن ناحيته قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، إنه سيذهب بنفسه صباح الأحد المقبل إلى عزبة العسيلي؛ لبحث المشكلة وحلها بنفسه قائلا: "لن أخرج من هذه القرية قبل أن أطمئن أنها تتمتع بمياه نظيفة وصالحة للشرب"، وأشار خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "لازم نفهم" على قناة "CBC" أن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في مصر كثيرة وتحتاج لإنفاق تريليونات الجنيهات وليس المليارات فقط، مؤكدا استعداد الوزارة لاستدعاء معامل من الخارج إذا لزم الأمر.