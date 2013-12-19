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بعد إطلاقه "مصر الدفيانة".. خيري رمضان لـ"عمرو أديب": كدة التبرعات "فلة"

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بعد إطلاقه "مصر الدفيانة".. خيري رمضان لـ"عمرو أديب": كدة التبرعات "فلة" بعد إطلاقه "مصر الدفيانة".. خيري رمضان لـ"عمرو أديب": كدة التبرعات "فلة"

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 18-12-2013 23:02

ظهر الإعلامي خيري رمضان في برنامجه "ممكن" على قناة "CBC" ممسكا ببطانية في يده ليدعو المصريين إلى التبرع بالبطاطين للفقراء لحمايتهم من برد الشتاء القارس.

وتوجه رمضان بالتحية للإعلامي عمرو أديب لإطلاقه الموسم الثاني من حملة " الدفيانة" لجمع البطاطين وتوزيعها على الفقراء قائلا: "أحييك على حملتك الرائعة والتبرعات كدة فلة".

وقال معز شهدي المدير التنفيذي لبنك الطعام، إن المؤسسة تلقت تبرعا من أحد رجال العمال الذي رفض ذكر اسمه بقيمة 6 ملايين جنيه.

وأكد شهدي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "CBC"، أن الجمعية بدأت بإعداد الطعام وتوزيعه في نفس اليوم الذي تلقت في مبلغ التبرع.

وأشار شهدي إلى أن بنك الكساء المصري التابع لبنك الطعام يوزع البطاطين على المحتاجين بشكل يومي وبكميات كبيرة، مشددا على اهتمام الجمعية بجودة المساعدات المقدمة سواء في الأطعمة أو الملابس والبطاطين.

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