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خيري رمضان يعرض انفراد "الوطن" بفيديو تدريب "الإخوان" في غزة

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خيري رمضان يعرض انفراد "الوطن" بفيديو تدريب "الإخوان" في غزة خيري رمضان يعرض انفراد "الوطن" بفيديو تدريب "الإخوان" في غزة

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

عرض الإعلامي خيري رمضان انفراد موقع جريدة "الوطن" بنشر يتضمن لقطات لتدريب عناصر جماعة الإخوان "المحظورة" في غزة لتنفيذها ضد شخصيات سياسية مشهورة.

ويظهر في الفيديو أعضاء من الجماعة، خلال رحلة الذهاب إلى القطاع عبر الأنفاق بتاريخ 30 مارس من العام الماضي، والتي استغرقت ثمانية أشهر، وردد أعضاء الإخوان خلال عبورهم أحد الأنفاق أناشيد منها "سنخوض اليابس والأخضر"، و"نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد".

وخلال إحدى جلسات التحقيق معهم من قبل جهة أمنية، رووا كيفية السفر عبر الأنفاق وتكاليفه التي بلغت 600 جنيه مصري ذهابا وعودة، وبرر أحدهم خلال التحقيق معه، أنهم سلكوا الأنفاق لقلة تكاليفه، فضلا عن إعفائهم من استخراج جوازات السفر والتأشيرات ومبررات السفر.

كما تضمن الفيديو تهديدا بالأسماء لشخصيات سياسية بارزة في ، وتوعدوهم بانتظار "المصير" المحتوم فور رجوعهم للبلاد.

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