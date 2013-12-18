تعرف على الفحوصات التى يجب على المرأة إجراؤها بعد انقطاع الطمث

تحدث تغيرات فسيولوجية عند المرأة بعد انقطاع الطمث، فمن المحتمل أن تؤدى هذه التغيرات إلى الإصابة ببعض الأمراض إذا لم يوجد الاهتمام والرعاية الكافية بصحة المرأة فى هذه المرحلة.

لذلك تنصح الدكتورة نوران حسين استشارى أشعة الثدى ومديرة مركز المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى السيدات بعد انقطاع الطمث بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل، للوقاية من الأمراض التى من الممكن أن تصيب المرأة نتيجة للتغير الفسيولوجى منها سرطان الثدى وعنق الرحم وغيرهم.

وتستكمل استشارى أشعة الثدى حديثها أنه يجب على المرأة بعد سن الأربعين أن تقوم بإجراء المامو جرام والأشعة العادية على الثدى لاكتشاف سرطان الثدى مبكرا، لأن المرأة عندما تزداد فى السن تصبح أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، لافتة إلى أن يجب عمل تحليل فسيولوجى مسح من عنق الرحم للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم.

تضيف "نوران " أنه يجب على المرأة أن تقوم بإجراء موجات فوق الصوتية على الرحم للاكتشاف المبكر لأورام الرحم، مؤكدة أنه يجب أيضا إجراء فحص كثافة العظام عند المرأة حتى تستطيع المرأة اكتشاف هشاشة العظام مبكرا، لأن بعد انقطاع الطمث توجد زيادة فى إفراز إحدى الهرمونات عند المرأة تجعلها أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وتابعت أن إجراء تحليل تحديد نسبة الكولسترول فى الدم مهم للغاية لأن الكولسترول يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض منها جلطات وأمراض القلب، وإجراء فحوصات كبد وكلى وصورة للدم حتى يتم التأكد من الأنيميا.