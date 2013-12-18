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16 مليون جنيه للجمعيات الأهلية للمساهمة في حل مشكلة القمامة بالشرقية

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16 مليون جنيه للجمعيات الأهلية للمساهمة في حل مشكلة القمامة بالشرقية 16 مليون جنيه للجمعيات الأهلية للمساهمة في حل مشكلة القمامة بالشرقية

كتب : نظيمة البحراوي الأربعاء 18-12-2013 21:44

سلم الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، عقودا لمشروعات نظافة بقيمة 3 ملايين جنيه لعدد 3 جمعيات أهلية نشطة تعمل في مجال النظافة، بواقع مليون جنيه لكل جمعية مقدمه من الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف المساهمة في حل مشكلة القمامة بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور خالد نصر مدير عام الصندوق بمحافظة الشرقية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأكد خالد نصر مدير عام الصندوق الاجتماعي بالشرقية، أن عدد الجمعيات الأهلية التي تعاقدت مع الصندوق هذا العام 16 جمعية أهلية بإجمالي 16 مليون جنيه. وأعلن أن الصندوق الاجتماعي قدم منحا لا ترد خلال النصف الثاني من هذا العام تزيد عن 61 مليون جنيه، منها 27.8 مليون جنيه لصيانة وترميم 75 مدرسة و7.4 مليون لإزالة الحشائش من على جوانب الترع الصغيرة و5 ملايين جنيه لرصف الطرق الريفية.

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