زيدان يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

استقبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “علي زيدان” اليوم الأربعاء، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس ، السيد ” اينتي هارتكيان ” رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا .

وأطلع رئيس البعثة الأوروبية ، رئيس الحكومة ، على النشاطات التي قامت بها البعثة خلال الستة أشهر الماضية في ليبيا ، في مجال تدريب الكوادر الليبية الأمنية على برامج مراقبة وتأمين الحدود وإدارتها.

كما تناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية التي ستقوم بها البعثة في البلاد من تدريب للكوادر في مجال مراقبة الحدود وتقديم الدعم الفني واللوجستي .

يذكر أن ليبيا كانت قد أبرمت في شهر مايو الماضي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي للتعاون والاستفادة من خبرته في مجال مراقبة وتأمين وحماية الحدود.

ا.ش.ا