رئيس بعثة الاهلى يوجه الشكر للشعب المغربى

قام المهندس خالد مرتجى رئيس بعثة النادى الأهلى فى المغرب بتوجيه الشكر للأشقاء المغاربة على حسن الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلى خلال مونديال العالم للأندية .. وقام مرتجى بتسجيل كلماته فى الدفتر الخاص بكلمات الضيوف بفندق الإقامة .. وتمنى للأشقاء المغاربة دوام التوفيق.

وذكر النادى الاهلى على موقعه مساء اليوم أن فريق كرة القدم حقق المركز السادس في كأس العالم للأندية وذلك بعد الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء تحديد صاحبي المركزين الخامس و السادس في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب أمام مونتيري المكسيكي ، في اللقاء الذي أقيم علي ستاد مراكش حيث تقدم مونتيري في الدقيقة 3 عن طريق كاردوزو ، قبل أن يعادل عماد متعب النتيجة في الدقيقة 8 ، قبل أن يتقدم الفريق المكسيكي من جديد في الدقيقة 22 عن طريق ديلجادو ، بعدها بخمس دقائق أضاف لوبيز الهدف الثالث لمونتيري ، فيما أضاف هومبيرتو سوازو الهدف الرابع لمونتيري من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ، قبل أن يضيف ديلجادو الهدف الخامس في الدقيقة 65 .

وأضاع الفريق العديد من الفرص فى الشوط الاول .. الدقيقة 2 رأسية من عماد متعب من داخل منطقة الست ياردات بعد عرضية من عبد الله السعيد لكن تمر بجوار القائم الأيمن لمرمي مونتيري . .. الدقيقة 3 : الهدف الأول لفريق مونتيري عن طريق كاردوزو ، بعد أن استلم تمريرة سوازو داخل منطقة الجزاء و وضع الكرة في المرمي … الدقيقة 8 : هدف التعادل للأهلي عن طريق عماد متعب بعد كرة أمامية من أحمد شديد قناوي ، استلمها متعب داخل منطقة الجزاء و وضع الكرة في المرمي … الدقيقة 10 : تسديدة من عبد الله السعيد من خارج منطقة الجزاء ، لكن سهلة في يد حارس مونتيري … الدقيقة 18 خروج مميز لشريف إكرامي من مرماه ، ليتصدي لتمريرة بينيه قبل وصولها لمهاجم مونتيري .. الدقيقة 22 : الهدف الثاني لمونتيري عن طريق سيزار ديلجادو ، بعد تمريرة من كاردوزو صاحب الهدف الأول ضربت دفاع الأهلي ، ولم يجد ديلجادو صعوبة في وضع الكرة في المرمي .. الدقيقة 27 الهدف الثالث لمونتيري سجله لوبيز مدافع الفريق من ركلة ركنية نفذها نيري كاردوزو ، لتجد لوبيز الذي سدد الكرة علي الطائر و لم يتمكن شريف إكرامي من التصدي لها .. الدقيقة 29 : ضربة حرة مباشرة لمونتيري من حدود منطقة الجزاء سددها هومبيرتو سوازو قوية لكن تصدي لها إكرامي ببراعة ، لتعود الكرة من جديد للفريق المكسيكي الذي لعب كرة ضربت الدفاع و وصلت لسوازو الذي سدد كرة فوق شريف إكرامي أخطأت الشباك و خرجت ضربة مرمي… الدقيقة 33 : ضربة حرة مباشرة للأهلي علي يسار منطقة الجزاء ، سددها عبد الله السعيد علي القائم البعيد أخطأت الشباك … الدقيقة 36 : ضربة حرة مباشرة لمونتيري من خارج منطقة الجزاء ، سددها هومبيرتو سوازو سهلة في يد شريف إكرامي .. الدقيقة 44 ركلة جزاء لفريق مونتيري ، بعد عرقلة وائل جمعة للوبيز لاعب مونتيري ، حولها هومبيرتو سوازو بنجاح في المرمي علي يمين شريف إكرامي .

وفى الشوط الثاني واصل الفريق اضاعة الفرص ففى الدقيقة 50 تسديدة من عماد متعب من خارج منطقة الجزاء لكن خرجت بعيدة عن مرمي الفريق المكسيكي … الدقيقة 55 : تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد ، تصدي لها حارس مونتيري بصعوبة ، لترتد الكرة لعماد متعب الذي مرر الكرة لتريزيجيه الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمي الفريق المكسيكي … الدقيقة 65 : الهدف الخامس لمونتيري عن طريق سيزار ديلجادو من مجموعة تمريرات مميزة بين لاعبي مونتيري ، لتصل الكرة لسوازو الذي مرر كرة رائعة لسيزار ديلجادو داخل منطقة الجزاء ، الذي سدد كرة بسهولة في المرمي .. الدقيقة 79 هومبيرتو سوازو يضيع فرصة إضافة الهدف السادس لمونتيري ، بعد عرضية من البديل أريلانو داخل منطقة الجزاء ، لتجد سوازو الذي سدد كرة بعيدة عن المرمي … وهدأ بعدها اللقاء مع محاولات متفرقة للأهلي لتقليص النتيجة لكن دفاع مونتيري نجح في إجهاض كافة الفرص ، لينتهي اللقاء بفوز مونتيري بخمسة أهداف مقابل هدف ، ويحتل الفريق المكسيكي المركز الخامس في كأس العالم للأندية .

ا.ش.ا