بازل ينفي تفاوض توتنام مع ياكين.. والمدرب: لا أتحدث مع لاتسيو أيضا

نفى نادي بازل السويسري ما تردد عن تفاوض توتنام هوتسبر مع المدير الفني للفريق السويسري، مورات ياكين.

ياكين يتألق في قيادة بازل، وقد قاد الفريق لمنصات التتويج المحلية ووصل به إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وفي الوقت نفسه يبحث توتنام عن مدير فني جديد بعد إقالة المدرب البرتغالي أندريه فيلاس-بواس.

وقال برنارد أوسلر رئيس نادي بازل لصحيفة بليك: "لا لم يتحدث معنا أحد بشأن خدمات مورات ياكين".

وأكد ياكين "أنا أستمتع بالعطلة الشتوية، لا أتحدث مع توتنام ولا لاتسيو.. لا أحد".

وكان لاتسيو أيضا قد أبدى اهتمامه بخدمات المدرب التركي.

وصرح هاني رمزي المدير الفني لوادي دجلة أنه في مفاوضات لمشاركة ياكين الجهاز الفني الجديد المحتمل للاتسيو.