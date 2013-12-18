أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بازل ينفي تفاوض توتنام مع ياكين.. والمدرب: لا أتحدث مع لاتسيو أيضا

Google+ Print
بازل ينفي تفاوض توتنام مع ياكين.. والمدرب: لا أتحدث مع لاتسيو أيضا بازل ينفي تفاوض توتنام مع ياكين.. والمدرب: لا أتحدث مع لاتسيو أيضا

نفى نادي بازل السويسري ما تردد عن تفاوض توتنام هوتسبر مع المدير الفني للفريق السويسري، مورات ياكين.

ياكين يتألق في قيادة بازل، وقد قاد الفريق لمنصات التتويج المحلية ووصل به إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وفي الوقت نفسه يبحث توتنام عن مدير فني جديد بعد إقالة المدرب البرتغالي أندريه فيلاس-بواس.

وقال برنارد أوسلر رئيس نادي بازل لصحيفة بليك: "لا لم يتحدث معنا أحد بشأن خدمات مورات ياكين".

وأكد ياكين "أنا أستمتع بالعطلة الشتوية، لا أتحدث مع توتنام ولا لاتسيو.. لا أحد".

وكان لاتسيو أيضا قد أبدى اهتمامه بخدمات المدرب التركي.

وصرح هاني رمزي المدير الفني لوادي دجلة أنه في مفاوضات لمشاركة ياكين الجهاز الفني الجديد المحتمل للاتسيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع