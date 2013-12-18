الأتحاد التعاوني الزراعي يعقد مؤتمر جماهيري 28 ديسمبر لإعلان موقفه من الدستور الجديد

يعقد الاتحاد التعاوني الزراعي يوم 28 ديسمبر مؤتمرا عاما بحضور ما يقرب من 3000 عضو من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظات مصر , لإعلان موقفهم من دستور 2013.

وأعرب ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين , ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، في تصريح له اليوم، عن اعتقاده بأن الدستور الجديد، الذى تضمن مكاسب للزراعة لم يتضمنها دستور سابق في مصر، أنصف الفلاحين بما لا يدع مجالا للشك في دعم المزارع خصوصا صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم المختلفة من المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن المادة 29 خطوة هامة للوصول إلى كل المكاسب الذي حرم منها المزارع على مر السنوات الماضية , والتي تستوجب – في رأيه – تأييد الدستور وتمريره لاستقرار مصر وإعداد منظومة قادرة على الارتقاء بالقطاع الزراعي المصري.

وأوضح حمادة أن الجمعيات المركزية والجمعيات المشتركة بالمحافظات تقيم ندوات من خلال أعضاء الجمعيات بالقرى الريفية لشرح أهم المكاسب التي تحققت للفلاحين على الأرض من خلال مواد الدستور واستعدادا للمؤتمر العام الذي يقام بحضور العديد من المسئولين وآلاف المزارعين من كافة محافظات للإعلان عن موقف الفلاحين رسميا من الدستور واستعدادهم للمشاركة في حماية صناديق الاستفتاء بكافة القرى وبكل محافظات الجمهورية.

وأكد أن الحائزين بالتعاون الزراعي ملاك مصر ولديهم تطلع في تحقيق أهدافه للوصول إلى اعلي معدلات من الدخل تفي باحتياجات ذويهم من خلال العمل على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لمواجهة التضخم السكاني المتزايد يوما بعد يوم.

ا.ش.ا