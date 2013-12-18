إحالة 7 من مديري الإدارات الخدمية و75 موظف للتحقيق بالاسماعيلية

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية أنه تقرر إحالة عدد 7 من مديرى الإدارات وعدد 75 من العاملين بهذه الإدارات بمركز ومدينة القنطرة شرق الى التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم وذلك لعدم الانضباط فى العمل وعدم قيامهم بواجباتهم ومهامهم الوظيفة.

> صرح بذلك عطية صابر مدير عام ادارة التفتيش المالى والادارى بديوان عام المحافظة وأضاف أنه بناءا على تعليمات المحافظ فقد تم قيام لجنة من ادارة التفتيشس المالى والادارى بالمرور المفاجىء غلى عدد من الادارت والوحدات الخدمية بنطاق المركز والمدينة يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الماضى حيث قامت اللجنة بالمرور على مكتب العمل والدارة الزراعية والادارة الصحية والمركز الطبى ومكتب التموين والدارة التعليمية والدارة البيطرية ووحدة الفيروز الزراعية وتم حصر جميع المتغيبين عن العمل ةالكشف والمتابعة لجميع سجلات الحضور والانصراف بكل قطاع من هذه القطاعات وحصر نسب الغياب بكل منها وكانت نسبة الغياب للعاملين بمكتب العمل 35% وفى الادارة الزراعية 28% وفى وحدة الفيروز الزراعية 54% وفى الادارة الزراعية 11% وفى المركز الطبى 6% وفى مكتب التموين 12% وفى الادارة البيطرية 6% وبلغ عدد المتغيبين عن العمل 75 وبناءا عليه تم احالتهم جميعا الى التحقيقات بالاضافة الى احالة 7 مديرين لهذه الادارات الخدمية الى الشؤن القانونية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم .. ويأتى هذا فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تحقيق الانضباط داخل هذه القطاعات والحفاظ على المصلحة العامة للمواطنيين .