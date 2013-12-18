أعضاء النادى العام لأفراد الشرطة يستقيلون بسبب نقل أمينى شرطة من الحراسات الخاصة

قرر عدد من افراد النادى العام لافراد الشرطة، تقديم استقالتهم بسبب نقل امينى شرطة من ادارة الحراسات الخاصة، دون تحقيق،

واكدوا فى بيان رسمى انه في ضوء صدور قرار نقل تعسفي اليوم ضد الزميلين محمد ابوسيف واحمد ابوزيد اعضاء النادي الرئيسي من قوة الحراسات الخاصة مما ينم عن عدم احترام وزارة الداخلية لكيان النادي العام والاندية الفرعية وكذا مخالفة قرار وزير الداخلية بإجراء تحقيق يثبت ادانة الافراد قبل نقلهم فقد قرر اعضاء مجلس ادارة النادي العام الأتي اسمائهم تقديم استقالتهم من عضوية مجلس ادارة النادي وهم حمد مصطفي احمد، و ممدوح عبدالفتاح عامر، و سامي عبدالله، ومحمود صبحي محمود، و حسن شندي نبوي، وعبدالحميد درويش، و يوسف جعفر، و احمد عبد المعطي.

> كما اددوا انهم يستعدون للإجتماع لإتخاذ بعض من الاجراءات التصعيديه لالغاء ذلك القرار التعسفي.