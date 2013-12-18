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قيادي بالدعوة السلفية: نحن لا نصلح للحكم وسنسير في طريق العبيد لنصرة الشرع

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قيادي بالدعوة السلفية: نحن لا نصلح للحكم وسنسير في طريق العبيد لنصرة الشرع قيادي بالدعوة السلفية: نحن لا نصلح للحكم وسنسير في طريق العبيد لنصرة الشرع
"خميس": لا يجوز اتهام مؤيدي الدستور بالخيانة.. وأمين "النور": مشاركتنا للإخوان كانت "لمصلحة الوطن"

كتب : حازم الوكيل الأربعاء 18-12-2013 20:36

قال القيادي بالدعوة السلفية، أحمد فريد خميس، إن جماعته "لا تصلح للحكم، ولكن علينا الاستمرار في طريق العبيد حتى نصلح للعباد دينهم ودنياهم"، على حد قوله.

وأضاف "خميس، خلال مؤتمر نظمته الدعوة السلفية بالإسكندرية، منذ قليل، لإعلان موقفها من الدستور، أن الدعوة السلفية تعمل على رفع الشرع، مشيرا إلى أن حزب النور هو الذي دافع عن هوية الأمة في الدستور السابق والحالي.

وتابع "لا يجب أن نتهم الداعي للتصويت بـ"نعم" على الدستور بالخيانة والعمالة، "فنحن نجتهد لنصرة الشرع".

ومن جانبه قال أمين حزب النور، عبدالله بدارن، "كنا ولا زلنا نرى أن سبيل تقدم البلاد هو تقديم المصلحة العامة على الحزبية، ووجودنا في الإدارة خلال الفترة السابقة، في إشارة إلى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، كان مراعاة لمصلحة الوطن".

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