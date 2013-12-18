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"الوزراء": طبع 2 مليون نسخة من الدستور لتوزيعها على الجمهور لمواجهة ظاهرة "التحريف"

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"الوزراء": طبع 2 مليون نسخة من الدستور لتوزيعها على الجمهور لمواجهة ظاهرة "التحريف" "الوزراء": طبع 2 مليون نسخة من الدستور لتوزيعها على الجمهور لمواجهة ظاهرة "التحريف"

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 18-12-2013 21:00

قال السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ناقش كيفية الإعداد للاستفتاء على الدستور، مؤكدا عرض وزير الداخلية لخطة تأمين شاملة، وبين أنها لن تكون خطة ميدانية فقط بل هناك خطط عديدة لن يتم الإفصاح عنها حفاظا على الأمن القومي.

وأضاف صلاح، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المجلس وافق على تعديل قانون تعيين رؤساء مؤسسات الصحف القومية، كما وافق على اتفاقية بين وروسيا لتبادل السجناء الجنائيين بين البلدين، مشيرا إلى الموافقة على قيام وزارة الشباب بطبع 2 مليون نسخة من وثيقة الدستور؛ لتوزيعها على الجمهور لمواجهة ظاهرة تحريف الدستور.

وأكد صلاح، أن الجمعيات الأهلية التي سيسمح لها بمراقبة الاستفتاء هي فقط المعنية بحقوق الإنسان، وليس لها أي ميول سياسية، مؤكدا بحث أوضاع كافة المنظمات التي منحت تصاريحا لمراقبة الاستفتاء، وإذا تبين انتمائها لأي جماعة أو حزب سياسي ستحرم من التصاريح على الفور.

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