"غد الثورة": نعترض على تصريحات أيمن نور.. ولكننا نعتز بدوره الوطني

كتب : محمود عباس الأربعاء 18-12-2013 21:29

أكد حزب غد الثورة، أن تصريحات مؤسسه أيمن نور التي طالب فيها بكسر ما أسماه "الانقلاب العسكري" دون كسر مصر معه، تعبر عن رأي فردي لا علاقة له بتوجه وسياسات حزب غد الثورة.

وجدد غد الثورة، في بيان أصدره اليوم، تأكيده على أنه يعتبر ما حدث في 30 يونيو هو موجة ثورية ثانية، لتصحيح أخطاء مسارات ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدا أن الحزب يتسع لكل الآراء، ولن يقصي أحدا، لأنه يرى ما يخالف توجه الأغلبية داخل الحزب، بخاصة وأن نور في تصريحاته كان حريص أشد الحرص على مصر وشعبها وجيشها، ولم يفرض رأيه على الحزب الذي أسسه ويهاجمه فيه العديد من أعضائه.

وطالب الحزب من أسماهم بـ"فلول الحزب الوطني" أحزابا وأشخاص وكل من يتصور أن الديمقراطية هي السير بمحاذاة النظام الحاكم بأن يضعوا ألسنتهم المريضة في أفواههم، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون في مصر، بعد ثورتين، مكان لسياسي وإعلامي إلا لمن يؤمن بالديمقراطية حقا وحرية الرأي والرأي الآخر.

وأكد الحزب على فخره بمؤسسه بأيمن نور، واصفا إياه بـالسياسي الوطني الذي وقف أمام مبارك في زمن سكتت فيه ألسنة العديد من الأشخاص، وكان فاعلا في الوصول إلى ثورة يناير، وحرص على التوافق الوطني ولم الشمل إبان حكم الإخوان، وتابع "لن نتوقف عن الفخر به والاحترام له لمجرد أنه يرى ما لا نراه".