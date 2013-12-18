منصور يؤكد في اتصال هاتفي مع سيلفا كير دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء بأن الرئيس عدلي منصور أجرى مُنذُ قليل اتصالاً هاتفيا بأخيه الرئيس سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، حيث اطمأن على تطورات الأوضاع في چوبا، مؤكداً على دعم مصر الكامل لإستقرار وسلامة دولة جنوب السودان، وتطلعها لتجاوز شعب وحكومة جنوب السودان المحنة التي تمر بها حاليا.

> وقد أعرب الرئيس سيلفا كير عن شكره وامتنانه للرئيس منصور لحرصه على الاطمئنان على الأوضاع في جنوب السودان، مؤكداً أن الهدوء والإستقرار يعود تدريجياً إلى چوبا.