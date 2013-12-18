مجموعة ميونيخ الموسيقيه تطلق رسالة سلام للعالم من الاوبرا الجمعه المقبل

تطلق مجموعة ميونخ الالمانية للايقاع بقيادة المايسترو عادل شلبى رسالة سلام للعالم تؤكد خلالها ان مصر امنة بفنونها وثقافتها وذلك خلال حفلين لها بعنوان ” بين الشرق والغرب ،و يقام الحفل الاول بدار الاوبرا بالقاهرة مساء الجمعه20ديسمبر،والثانى مساء الاحد22ديسمبر بمسرح سيد درويش بالاسكندريه.

وتقام الحفلات تحت رعاية ميشائيل بوك سفير المانيا بالقاهرة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وسفارة المانيا بالقاهرة

> و يشارك خلال الحفلين كضيوف شرف العازفين ايناس عبد الدايم ( فلوت ) ، سجفريد ماوسر – بيرند ريدمان ( بيانو ) الى جانب اعضاء المجموعة ليندا فيلومن – صامويل وتون – كريستيانا بيننج – كريستين لاهاسى – باتريك ستابليتون ( ماريمبا ) – ماثياس لاشينماير – فيلكس كولب ( بركشن ) ، انستاسيا فيرلين ( بيانو ) ، احمد منيب ( فيولينة ) .

> ويتضمن برنامج الحفلين مجموعة من مؤلفات الموسيقار الشهير عمر خيرت التى تتميز بالمزج بين الموسيقى الشرقية الاصيلة والتوزيع الاوركسترالى الغربى بالاضافة الى جانب مجموعة من اهم المؤلفات الموسيقية العالية لعدد من عظماء المؤلفين الغربيين .

> يذكر ان مجموعة ميونخ الإيقاعية تأسست عام 1988 على يد الدكتور عادل شلبى عقب توليه منصبه فى المعهد العالى للموسيقى والمسرح بميونخ ( المانيا ) بهدف نشر موسيقى الآلات الإيقاعية تحديداً وتقديم اشكال الموسيقى العالمية الحديثة ، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف دول العالم ولاقت استحسان الجماهير والنقاد .