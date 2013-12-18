"تمرد" السويس تدشن حملة "نعم للمشاركة" تمهيدًا للاستفتاء على الدستور

أعلنت حركة "تمرد" بالسويس مساء اليوم الأربعاء، تدشينها رسميًا لحملة "نعم للمشاركة" لدعوة المواطنين للمشاركة فى التصويت على الاستفتاء على الدستور .

وقال مصطفى السويسى منسق حملة تمرد، إن حملتهم ستنطلق فى الشارع وتتفاعل مع المواطنين مساء الجمعة المقبلة، وأن أعضاء الحركة عقدوا أمس اجتماعًا مغلقًا بنقابة المحامين وتم الاتفاق على شكل الحملة وطرق تحركاتهم .

>وأضاف السويسى لـ"اليوم السابع" أنهم سيقومون بتوزيع كميات كبيرة من الدستور وتوزيع مقارنات وأشكال ورسومات تشرح الدستور بشكل مبسط، وكل مواطن حر فى رأيه بالتصويت بـ"نعم" أو "لا" كل حسب ما يرى .

>وتابع أن هناك لقاءات مجمعة سيتم عقدها بجميع أحياء المحافظة، موضحًا أنهم يستهدفون فئات العمال والموطنين البسطاء وغير المعلمين لشرح الدستور لهم، مؤكدًا أن المقاطعة لا تؤسس لدولة القانون وهدف الحملة حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء .