طبيب مصرى يحصد جائزة أفضل بحث من أكبر مجلتين علميتين بأمريكا

حصل الدكتور على فريد محمد على، أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس قسم سابق بكلية الطب جامعة عين شمس، على جائزة أفضل بحث لعام 2013 فى مجلة العلم الأمريكية، كما حصل على جائزة أفضل بحث فى مجلة حياة العلم لعام 2013 أيضًا.

ويتضمن البحث الأول الذى تقدم به لجريدة العلم الأمريكية أسلوبًا جديدًا لعلاج حالات الإجهاض المتكرر باستخدام الخلايا الطرفية أحادية النواة، وسميت هذه الطريقة باسم "الباحث"، وهى تستخدم لأول مرة وتتميز هذه الطريقة برخص الثمن وخلوها من أى مضاعفات جانبية، وإمكانية استخدام الخلايا الطرفية أحادية النواة فى علاج فشل حدوث الحمل بعد الحقن المجهرى وزيادة نسبة النجاح فى حالات الحقن المجهرى، وفى علاج البطانة الرحمية المهاجرة وسن اليأس المبكر وتكيس المبيض وقد أمكن استخدام هذا الأسلوب فى علاج العقم عند الرجال المتسبب فى عدم وجود الحيوان المنوى فى السائل المنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن "HUGH MILNICK" مدير الخدمات الطبية لعلاج العقم فى مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية طلب علاج مرضى أمريكان بهذه الطريقة.

وأمكن زيادة فاعلية الخلايا بإضافة مادة كيميائية لم تكن معروفة من قبل، وقد فاز هذا البحث بجوائز من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 2011، 2012 وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بجائزة نوبل 2011 استخدم هذه الخلايا فى علاج نفسه من مرض سرطان رأس البنكرياس.

كما حصل الباحث على أفضل بحث لعام 2013 فى مجلة حياة العلم، لطريقة جديدة لعلاج الأورام الليفية باستخدام سم النحل وصمغ النحل والكركم والتوصل إلى أسباب جديدة لنمو هذه الأورام الليفية وتتميز هذه الطريقة بخلوها من المضاعفات الجانبية وتمثل نقلة نوعية لتجنب المضاعفات من الطرق الحالية المستخدمة.

وطلبت إحدى دور النشر العالمية الألمانية المنشأ "LAPLAMBART" من الباحث كتابة كتاب عن هذه الطرق الحديثة.