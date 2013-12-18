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الينسون وحبة البركة للقضاء على غازات البطن

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الينسون وحبة البركة للقضاء على غازات البطن الينسون وحبة البركة للقضاء على غازات البطن

قد يعانى البعض منا من كثرة الغازات وعدم القدرة على التعامل معها، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لها، وهل هى دلالة على مرض أم أنها تشير لارتباكات معدية.

هذا ما سنحاول أن نوضحه مع دكتور على راشد استشارى أمراض الجهاز الهضمى، قائلا تتعدد أسباب الغازات بالبطن، فقد تحدث تلك الغازات بسبب ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام، كما أن الإفراط فى تناول الطعام من الأسباب الرئيسية التى تؤدى لكثرة الغازات بالبطن.

ومن الأخطاء الشائعة التى نقوم بها أثناء تناول الطعام، والتى تؤدى لكثرة الغازات الإكثار من تناول الأطعمة الحريفة، ولاشك أن الأطعمة الفاسدة والجاهزة قد تؤدى للغازات بالبطن.

ويشير راشد إلى أن تناول الماء أثناء تناول الطعام والإكثار من تناول المشروبات الغازية يزيد من الغازات بالبطن والإكثار من تناول الطعام دون الهضم الفعلى لها يصيب المعدة بمجموعة من التقلصات المعوية فتحدث الغازات.

وللتغلب على الغازات لابد من عدم الإكثار فى تناول الحليب وعدم الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف، وشرب الينسون فى حالة الشعور بغازات البطن، فهو يفيد فى علاج المغص الناجم عن سوء الهضم ويمكن وضع حبة البركة على الطعام فهى مفيدة فى القضاء على الغازات والانتفاخ فالتوازن فى الأطعمة وتناول الطعام الصحى يقى الإنسان من سوء الهضم وبالتالى يتم وقايته من الغازات.

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مصر 365