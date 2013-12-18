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رئيس داغستان: العصابات المسلحة بشمال القوقاز تحصل علي تمويل من الاستخباراتية الأجنبية

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رئيس داغستان: العصابات المسلحة بشمال القوقاز تحصل علي تمويل من الاستخباراتية الأجنبية رئيس داغستان: العصابات المسلحة بشمال القوقاز تحصل علي تمويل من الاستخباراتية الأجنبية

صرح رمضان عبد اللطيبوف ، رئيس جمهورية داغستان الروسية بأن المجموعات الإرهابية المسلحة ، التي تنشط في شمال القوقاز الروسي تحصل على تمويلها من أجهزة المخابرات الأجنبية.

وقال عبد اللطيبوف في مؤتمر صحفي بوكالة أنباء “إيتارـ تاس” في موسكو اليوم الاربعاء “يوجد الكثير من الناس ، الذين يقدمون انفسهم على انهم حماة للإسلام، ولكنهم يحصلون على التمويل من مصادرأجنبية ، بما فيها أجهزة المخابرات الأجنبية التي تنشط ضد روسيا” .

وأضاف المسئول الداغستاني “ربما داغستان والشيشان عموما لا تحظيان باهتمام الكثير من الدول التي تنافس روسيا، فالحرب قد شُنت منذ البداية ضد الدولة الروسية، والحرب التي نشنها ضد هذه العصابات المسلحة هي حرب من أجل دولتنا ووطننا روسيا “.

ا.ش.ا

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