أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس حكومة أوكرانيا: إتمام الصفقة مع روسيا أنقذ البلاد من خطر الانهيار

Google+ Print
رئيس حكومة أوكرانيا: إتمام الصفقة مع روسيا أنقذ البلاد من خطر الانهيار رئيس حكومة أوكرانيا: إتمام الصفقة مع روسيا أنقذ البلاد من خطر الانهيار

صرح رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف اليوم الأربعاء بأن الصفقة الاقتصادية التي وقعتها كييف مع موسكو أمس قد درأت البلاد خطر الوقوع في انهيار اقتصادي واجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن روسيا قد وافقت أمس على خفض سعر الغاز الروسي الذي يصدر إلى كييف نحو الثلث إلى 268.5 دولار للألف متر مكعب من الغاز وقد كان في السابق تحاسب كييف على 400 دولار لنفس الكمية ولشراء 15 مليار دولار ديون أوكرانيا في لدى مجموعة اليورو.

وقال أزروف في اجتماع الذي كان يرمي إلى دعم قرار كييف لإقامة علاقات أوثق مع موسكو بدلا من بروكسل “ما الذي كانت تنتظره أوكرانيا الاجابة واضحة – الإفلاس والانهيار الاجتماعي”.

وعلى صعيد آخر،انتقدت المعارضة الأوكرانية ومسئولون من الاتحاد الأوروبي الصفقة واعتبرتها إجراء مبتورا فشل في التعامل مع الحاجة الملحة للاصلاح الاقتصادي في البلاد والذي كان سيتحقق من خلال التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكراني السابقة يوليا تيموشينكو، والتي حكم عليها بالسجن 7 سنوات لتجاوزها السلطات بالتوقيع على اتفاقية الغاز السابقة مع روسيا، إن الاتفاق من شأنه جعل كييف تعتمد اعتمادا كليا على موسكو فقط.. مضيفة أن يانوكوفيتش يعتقد بأن هذه المعونات السياسية سوف تساعده فى البقاء في الحكم فلو قبل بصفقة موسكو فسوف تبتلع كييف الطعم مرة أخري لأن موسكو سوف تطالب كييف بالإذعان..وربما تكون هذه أول مراحل نهاية أستقلالنا.

ومن الجدير بالذكر، أن كييف أصبحت نقطة شد وجذب دبلوماسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي حيث فاجأت الجمهورية السوفيتية سابقا العالم الأوروبي بإعلانها الشهر الماضي بأنها تتخلى عن سعيها لإتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وبالمقابل التوجه إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الجمركي برئاسة روسيا.

وقد أثار قرار تعليق أوكرانيا الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حفيظة الأوكرانيين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة وأصبحت الدولة في مأزق سياسي .. حيث يطالب المتظاهرون بحل الحكومة وانتخابات رئاسية مبكرة .. وقد تبادلت موسكو وبروكسل الاتهامات بانتهاج سياسة لي الذراع لضمان العلاقات الاقتصادية مع كييف.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول