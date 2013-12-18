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قبول طعن ريال مدريد.. وتسمح لراموس بمواجهة فالنسيا

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قبول طعن ريال مدريد.. وتسمح لراموس بمواجهة فالنسيا قبول طعن ريال مدريد.. وتسمح لراموس بمواجهة فالنسيا

مدريد، (إفي): قبلت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء الطعن الذي قدمه نادي ريال مدريد بخصوص الانذار الأول الذي حصل عليه لاعبه سرخيو راموس في مباراة أوساسونا السبت الماضي بالليجا.

وكان اللاعب حصل على انذار ثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما، ليتم طرده.

وقدم الريال في الطعن مقطع للقطة حصول اللاعب على البطاقة الأولى تظهر أن راموس لم يكن يستحق هذا الانذار.

وبهذه الطريقة سيتمكن راموس من خوض مباراة الريال المقبلة في الليجا أمام فالنسيا، ليعوض النقص في خط الدفاع مع غياب البرتغالي بيبي لتراكم البطاقات والفرنسي رافائيل فاران للإصابة.

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