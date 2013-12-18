رئيس الاتحاد الإسباني: الفوز بمونديال البرازيل لن يكون سهلا

مدريد، (إفي): قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار اليوم أن فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2014 بالبرازيل لن يكون سهلا.

وقال فيار في مؤتمر اليوم "تحديات العام المقبل معروفة، كأس العالم يرغب الجميع في التتويج بها، الجماهير الإسبانية تنتظر أداء استثنائيا من اللاعبين، الفوز بمونديال البرازيل لن يكون سهلا".

وأبدى المسئول ثقته في المدير الفني للفريق فيسنتي ديل بوسكي والجهاز الفني واللاعبين حيث أضاف "سيفعلون كل ما في وسعهم لاسعاد الجماهير".

وأضاف فيار "لدينا آمال في تحقيق نتائج جيدة، واذا لم يحدث ذلك، سنظل سعداء أيضا"، موجها الشكر لكل من يعملون في مجال كرة القدم على الجهد الذي يبذلونه وولائهم.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية مع تشيلي وهولندا وأستراليا.