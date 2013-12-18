ليون يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا

باريس، (إفي): حسم أوليمبك ليون التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بفوزه الصعب مساء الأربعاء على ريمس 3-2 في دور الستة عشر.

شهدت المباراة قمة في الإثارة خلال شوطها الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الخمسة.

تقدم ليون بهدفين عبر بافيتيمبي جوميس والكسندر لاكازيتي، قبل أن يقلص ريمن النتيجة بهدف أول لبرنس اونيانجي.

وازدادت الصعوبة على ريمس بعد إضافة ليون للهدف الثالث من خلال يوهان جوركوف، إلا انه لم يفقد الأمل وسجل هدفا ثانيا عبر فلويد أييتي، ليشتعل اللقاء لكن الدقائق الأخيرة لم تسفر عن جديد.

وبهذا يلحق ليون بفريق نانت الذي تأهل امس لربع النهائي بفوزه على أوكسير بهدف نظيف للفنزويلي فرناندو أريستجيتا.