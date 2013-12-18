الأهلي يتلقى أكبر هزيمة في تاريخه بالمونديال

تلقى الأهلي أكبر هزيمة في تاريخه بكأس العالم للأندية بالسقوط أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 5-1.

واستقر الأهلي في المركز السادس بالبطولة التي استقبلتها المغرب، تاركا الخامس لمونتيري بطل المكسيك.

وبذلك يحصل الأهلي على المركز السادس للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وكانت أكبر خسارة تلقاها الاهلي في البطولة أمام باتشوكا المكسيكي أيضا بنتيجة 4-2.

تقدم نيري كاردوزو لمونتيري في وقت مبكر تماما مع الدقيقة 3، ثم قلص عماد متعب الفارق للأهلي في الدقيقة 8.

لكن هدف متعب لم يحقق فارقا في أداء الأهلي، إذ واصل الفريق الأحمر الأخطاء الدفاعية الساذجة.

وكانت النتيجة أن سجل سيزار ديلجادو ثم ليوباردو لوبيز ثم همبرتو سواريز في شباك شريف إكرامي حارس الأهلي.

وأتم ديلجادو العمل المكسيكي بهدف خامس، جعله هداف كأس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.

أخطاء دفاعية

رغم وجود وائل جمعة في خط الدفاع بدلا من سعد سمير، لكن الأخطاء الدفاعية استمرت في الفريق الأحمر.

الخطأ الأول جاء من جمعة نفسه حين ترك مهاجم مونتيري يستلم الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي دون ضغط.

كذلك أخطأ أحمد فتحي في ترك رقيبه كاردوزو الذي سجل الهدف الأول لمونتيري.

وبعد هدف جميل لمتعب من كرة شديد قناوي، سجل ديلجادو الهدف الثاني من خطأ لمحمد نجيب في التغطية.

وجاء هدف لوبيز بتصويبة على الطائر مرت من تحت جسد شريف إكرامي حارس الأهلي.

أما هدف سوازو فجاء من ركلة جزاء احتسبت على وائل جمعة، وأتم دلجادو الحفل المكسيكي بهدف من 3 نقلات سريعة رائعة.