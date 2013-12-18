رسميا.. الحرية والعدالة يعلن مقاطعة الاستفتاء على الدستور

الحزب في بيانه: الوثيقة الدستورية الجديدة صنعتها قلة

كتب : محمد شنح منذ 15 دقيقة

دعا حزب الحرية والعدالة، مؤيديه إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مدعيا أن وثيقة الدستور "صنعتها قلة تريد أن تقدم أحدهم لسدة الحكم".

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن النظام الحالي، عمد إلى تشويه "دستور 2012"، الذي وافق عليه الشعب بأغلبية الثلثين، ويدفع المصريون في ظل ظروف استثنائية وانفلات أمني، إلى التوقيع على الوثيقة ليتنازلوا بموجبها عن حقهم وحق أجيالهم اللاحقة في الاختيار الحر، وعن سيادتهم على أرضهم.

وأوضح الحزب، أن قراره بالمقاطعة يأتي بالتوازي مع استمرار التصعيد السلمي الثوري لاستعادة ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب لم يشعر بأي تغيير ولا تحسن، خاصة فيما يتعلق بأحوال المعيشة.