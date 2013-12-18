جولة مفاجئة لمدير أمن الإسكندرية بمعسكر إعاشة المجندين

قام اليوم اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، بجولة ميدانية مفاجأة تفقد خلالها الأوضاع الأمنية بمدينة الإسكندرية، وتوجه خلالها إلى معسكر إعاشة مجندى إدارة مرور الإسكندرية بمنطقة القبارى، والتقى العديد من الجنود الذين يقومون بتنظيم المرور فى مختلف طرق ومحاور المدينة، وحثهم على بذل المزيد من المجهودات فى مجال العمل المرورى للارتقاء بالحالة المرورية على مستوى المدينة.

وتفقد عنابر إقامة المجندين واستمع إلى مقترحات البعض منهم فى مجال تطوير العمل المرورى، وأكد حسن معاملة المواطنين خاصة وأن رجل المرور ممن يتعاملون مع طبقة عريضة من المواطنين خلال فترة عمله، وفى النهاية وجه الشكر للضباط القائمين على المعسكر كما تفقد وحدة مرور الأجرة بالقبارى وحث العاملين بالوحدة على حسن معاملة المواطنين والعمل على سرعة استخراج التراخيص تسهيلاً على المواطنين.

وعقب ذلك توجه إلى قسم الحراسات المشددة "هدف تأمين شركة العامرية للبترول" وهى أحد أهم الأهداف الحيوية بمنطقة غرب الإسكندرية وتقابل مع مجموعة من الضباط والمجندين القائمين على تأمين ذلك الهدف الحيوى واطمأن على الخطة التدريبية التى يتلقاها المجندون وعلى تطبيق قواعد تأمين المنشآت المهمة والحيوية وحثهم على شدة اليقظة أثناء عملية التأمين والتعامل بحزم وحسم مع أى تهديد لأمن الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة.