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"الوزراء": ناقشنا اليوم استعدادات الاستفتاء وتطبيق "أدنى وأقصى الأجور"

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"الوزراء": ناقشنا اليوم استعدادات الاستفتاء وتطبيق "أدنى وأقصى الأجور" "الوزراء": ناقشنا اليوم استعدادات الاستفتاء وتطبيق "أدنى وأقصى الأجور"

كتب : فاطمة النشابي منذ 4 دقائق

أكد الناطق باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح، أن اجتماع اليوم بين الدكتور حازم الببلاوي وعدد من الوزراء، تضمن متابعة استعدادات الاستفتاء على الدستور، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لاستوديو بث مباشر مع الإعلامية منى الشايب على فضائية cbc+2، أنهم استعرضوا خلال الاجتماع بعض التقارير الاقتصادية، إلى جانب بعض القضايا الأخرى أهمها تنمية شبه جزيرة سيناء.

واختتم مداخلته بأن الاجتماع عقد بحضور وزير التنمية الإدارية الدكتور عادل لبيب، ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، حيث تمت أيضا مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومدى تأثيرهما على الموازنة العامة للدولة.

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