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"الزراعة" تناقش اعتماد نظام زراعة البطاطس في فرنسا

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"الزراعة" تناقش اعتماد نظام زراعة البطاطس في فرنسا "الزراعة" تناقش اعتماد نظام زراعة البطاطس في فرنسا

كتب : محمد أبو عمرة منذ 44 دقيقة

كلف الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وفدا للسفر إلى فرنسا، لمناقشة مشروع دعم اعتماد إنتاج تقاوي الإكثار لعدد من المحاصيل الهامة.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية له، أنه ستتم دراسة نظام اعتماد زراعة البطاطس في فرنسا، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال تجارة البطاطس، ومناقشة التشريعات وإجراءات الفحص الصحي لها.

وأشار إلى أن الوفد المكلف سيحضر الأيام الحقلية والمعارض المتعلقة بالبطاطس وحضور الجمعية العمومية للاتحاد القومي لمنتجي شتلات تقاوي البطاطس في فرنسا والشركات التابعة لها.

وأضاف "أبوحديد"، أن ذلك يأتي في إطار توثيق العلاقات وسبل التعاون الزراعي بين والدول الأخرى، وتبادل الخبرات في المجال الزراعي.

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