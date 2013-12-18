مباشر بالفيديو - الأهلي 1-4 مونتيري

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في كأس العالم للأندية.

المارد الأحمر يسعى للفوز على بطل الكونكاكاف لتحقيق المركز الخامس، تعويضا للإخفاق أمام جوانزو بهدفين دون رد.

يُذكر أن مونتيري فاز على بطل إفريقيا في النسخة الماضية من المونديال بهدفين دون رد ليقتنص منه المركز الثالث.

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شاهد هدف مونتيري في الأهلي بالضغط هنا

شاهد هدف الأهلي في مونتيري بالضغط هنا

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