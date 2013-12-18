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"تويتر" يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

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"تويتر" يحتفل باليوم العالمى للغة العربية "تويتر" يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

دشن مجموعة من النشطاء على تويتر للتواصل الاجتماعى "هاشتاج جديد" احتفالا باليوم العالمى للغة العربية الموافق ليوم 18 ديسمبر، حيث شارك العديد من المستخدمين بكثافة كبيرة عبر الهاشتاج داعين إلى المحافظة على اللغة العربية وعارضين مزاياها الفريدة والإحصائيات المتعلقة بها.

حيث قام العديد من المستخدمين فى البداية بتغيير صورهم الشخصية على شبكة "تويتر" إلى الصورة الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى للغة العربية، وكتبوا عبر الهاشتاج العديد من العبارات الاحتفالية المعبرة عن الحب الشديد للغة والأسف إلى ما وصل إليه حالها مثل أبيات نزار قبانى الشهيرة "الكاتب فى وطنى يتكلم كل لغات العالم إلا العربية، فلدينا لغةٌ مرعبةٌ قد سدوا فيها كل ثقوب الحرية."

وانتشرت العديد من الكلمات التاريخية المادحة للغة مثل "تعلموا اللغة العربية فإنها تزيد من المروءة" و"تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض" لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، وبيت حافظ إبراهيم الشهير "أنا البحر فى أحشائه الدر كامنٌ، فهل سائلوا الغواص عن صدفاتى".

ونشر الكاتب الصحفى أيمن الصياد "تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن المتحدثين اليوم باللغة العربية يبلغ عددهم أكثر من ٤٢٢ مليون نسمة حول العالم وتتوقع الإحصاءات أن يتحدث العربية عام ٢٠٥٠ نحو ٦٤٧ مليون نسمة كلغة أولى (6.94%) من سكان العالم وقتها."

كما نشر الداعية الإسلامى عائض القرنى "التخلى عن اللغة العربية بهذه السهولة دليل على التقليد الأعمى والانهزامية والانبهار بثقافة الغير والاستسلام للتغريب" و"العربية فى خطر، العربية تُحتضر، أدركوا العربية يا حماتها، تعلم العربية دين والمحافظة عليها جهاد والتكلم بها سنّة."

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