شركات يابانية تبدأ حملة ترويج لسياحة مصر خلال زيارة وزير الخارجية

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطى، أنه فى أعقاب القرار الذى اتخذته الحكومة اليابانية بتخفيض مستوى تحذير سفر رعاياها إلى مصر، بدأت الشركات اليابانية حملة مكثفة للترويج للرحلات السياحية لمصر، وذلك تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى إلى اليابان، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر.

وأوضح المتحدث، أن الوزير "فهمى" بدأ يوم السبت الماضى 14 ديسمبر جولته الأسيوية، التى تشمل زيارة كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، حيث سبق أن أعلنت حكومات الدول الثلاث تخفيض مستوى تحذير سفر رعاياها إلى مصر، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية.

وأضاف المتحدث، أنه من المتوقع أن تسفر القرارات الإيجابية التى أعلنتها الدول الثلاث عن تحقيق زيادة ملموسة فى أعداد السائحين الوافدين لمصر من القارة الأسيوية.