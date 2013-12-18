بالفيديو .. الكشف عن كتيبة نجوم العالم لمواجهة الفضائيين

وقع الاختيار على ليونيل ميسي نجم برشلونة ليقود كتيبة نجوم العالم في مباراة مع الفضائيين وذلك في إعلان دعائي لأحد هواتف المحمول بشركة عالمية.

وكانت مجموعة من الغرباء حرصوا على حضور مباريات مختلفة في الدوريات الإنجليزي والألماني والإيطالي في أوقات مختلفة، وطلبوا خوض لقاء مع كوكب الأرض، ويحكمه من يفوز.

وتدور قصة الإعلان المبهر الذي قدمته الشركة، حول اقتراب وصول الفضائيين، مما دعى فرانز بيكنباور لتشكيل فريق حماية الأرض.

وتحت عنوان "كرة القدم هي أملنا الوحيد"، بدأ بيكنباور في تشكيل فريقه الذي بدأه بميسي ومنحه شارة القيادة، ثم ظهر لاندون دونافان اللاعب الأمريكي والعديد من النجوم مختلفة الجنسيات.

وظهر "الملاكم" واين روني في الحلبة قبل أن يصله الاستدعاء، ثم فيكتور موسيس النيجيري وأوسكار لاعبا تشيلسي.

كما كان لماريو جوتزه دورا، قبل ظهور ستيفان الشعراوي أثناء قيامه بقص شعره.

وفي المؤتمر الصحفي، كان السؤال لبيكنباور .. ماذا عن الدفاع؟ كان رده .. أنت تريد دفاع؟ ظهر إيكر كاسياس صائد الذباب.

وكان ظهور للكولومبي رادميل فالكاو أثناء طباعته وشما على ظهره لينضم للفريق، وذلك وقتما كان كريستيانو رونالدو يشارك الفتيات لعبة الكرة الطائرة بقدمه ليتم فريق الأرضيين لمواجهة الفضائيين.

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