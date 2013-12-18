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مهددين بالتصعيد.. عمال "وبريات سمنود" يعتصمون للمطالبة بأجورهم

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مهددين بالتصعيد.. عمال "وبريات سمنود" يعتصمون للمطالبة بأجورهم مهددين بالتصعيد.. عمال "وبريات سمنود" يعتصمون للمطالبة بأجورهم

كتب : محمود عباس الأربعاء 18-12-2013 17:47

اعتصم عدد من عمال شركة وبريات سمنود بالغربية، اليوم، أمام مجلس المدينة، اعتراضًا على عدم حصولهم على أجورهم ورواتبهم المتأخرة لمدة أربعة أشهر.

وأكد هشام البنا، أحد العاملين بالشركة، أن الجمعية العمومية لها، والمتمثلة في وزارات التأمين والاستثمار والأوقاف، تعنتت في عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي لضخ استثمارات تقدر بـ126 مليون جنيه للشركة، وادعت عدم قدرتها على ضخ استثمارات لشركة لا تجلب أرباحًا مناسبة.

وأشار أحد العمال المعتصمين بالشركة إلى أن الجمعية العمومية امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف جميع الأجور المتأخرة للعمال، منذرًا بتصعيد العمال لسقف مطالبهم إذا لم يتم حل الأمر خلال الأسبوع القادم، وقد تصل إلى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء لعدم قدرته على حماية حقوقهم.

في السياق ذاته، أصدر التيار الشعبي المصري بيانًا يعلن فيه تضامنه الكامل مع مطالب عمال شركة "وبريات سمنود"، وحقهم في الحصول على كامل أجورهم.

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