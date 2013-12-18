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وفد الاتحاد الأوروبي يقيم مسابقته السادسة للتصوير “الفوتوغرافي” حول التراث المشترك

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وفد الاتحاد الأوروبي يقيم مسابقته السادسة للتصوير “الفوتوغرافي” حول التراث المشترك وفد الاتحاد الأوروبي يقيم مسابقته السادسة للتصوير “الفوتوغرافي” حول التراث المشترك

قام وفد الاتحاد الأوروبي في باختيار لجنة التحكيم والتى تضم خبراء في مجالات التصوير والتراث والحضارة فى مصر لمسابقته السادسة للتصوير الفوتوغرافى فى مصر والتي تقام هذا العام تحت عنوان “رؤى من التراث المشترك”.

وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر : ” إن تعزيز الثقافة هو جزء حيوي للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتعد مسابقة التصوير الفوتوغرافي وسيله لتكريم المبدعين والموهوبين من المصورين الهواة في هذا المجال “.

وتضم لجنة التحكيم الدكتورة مونيكا حنا ، المتخصصة في قسم الدراسات الأفريقية وعلم المصريات في جامعة “هومبولت” وتركزت أبحاثها على المواقع الأثرية، مع الاهتمام بشكل خاص على المعاني والأفكار من التراث على هوية الأماكن والمجتمعات المختلفة ولويش بيدرو كوستا جوميز وهو مصور برتغالى مقيم فى مصر منذ عام 2008 والدكتور ياسرالشايب مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي منذ فبراير 2012.

وستختار لجنة تحكيم أفضل ثلاث صور ليفوزوا بالمراكز الأولي في حين سيتم منح جائزة “محمد حسن” لأفضل صورة صحفية.

كما ستختار اللجنة أفضل 21 صورة لضمها في نتيجة وفد الإتحاد الأوروبى فى مصر السنوية لعام 2014 بالإضافة إلى عرض أفضل 20 صورة للجمهور في معرض للفنون بالقاهرة.

ا.ش.ا

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