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مجلس الوزراء يكلف وزارة الشباب بطبع مليوني نسخة من الدستور

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مجلس الوزراء يكلف وزارة الشباب بطبع مليوني نسخة من الدستور مجلس الوزراء يكلف وزارة الشباب بطبع مليوني نسخة من الدستور

نسخة من الدستور

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور خاصة ما يتعلق بدور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الاستفتاء و الحليولة دون وقوع أية اعمال تعرقل قيام المواطنين بأداء واجبهم الدستورى.

وفيما يتعلق بتنظيم مراقبة الاستفتاء من جانب منظمات المجتمع المدنى، أكد مجلس الوزراء على أن الجمعيات الاهلية و المنظمات التى سوف يسمح لها بمراقبة الاستفتاء هى تلك المعنية بالحقوق و الحريات أو التى يدخل فى إطار نشاطها المجالات القانونية و الدستورية.

وفى إطار حرص مجلس الوزراء على أن يطلع المواطنون على أحكام ومواد الوثيقة الدستورية الجديدة و لمواجهة عمليات التضليل التى تقوم بها بعض القوى و الجماعات من خلال طباعة نصوص دستورية مزيفة لا تمت للوثيقة الدستورية بصلة، فقد قرر المجلس تكليف وزارة الشباب بطباعة مليونى نسخة من الوثيقة الدستورية وتوزيعها مجاناً على جميع الهيئات و المصالح الحكومية ومراكز الشباب و الجامعات ووسائل الاعلام، على أن يتم الإستعانة بالهيئة العامة للإستعلامات في حالة الحاجة إلى نسخ إضافية.

ا.ش.ا

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