أسيوط تتصدر المركز الأول في علاج فيروس الكبد الوبائي بالصعيد

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 2 دقيقة

أحرزت وحدة علاج فيروس الكبد الوبائي، التابعة لمديرية الصحة بأسيوط، المركز الأول على مستوى الصعيد، طبقا لتقرير اللجنة القومية لمكافحة أمراض الكبد.

وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تتوافر بوحدة علاج الكبد أقسام علاجية لمرضى الكبد، وأدوية خاصة بالفيروس، كما يتم تقديم جميع الخدمات على أعلى مستوى فضلا عن المعاملة الحسنة.

وأضاف "عبدالحميد" إنه بلغ عدد رواد الوحدة 300 فرد في اليوم، كما تشمل الوحدة ثلاث أقسام "قسم العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، والعلاج بالأجر"، مشيرا إلى أنه يجري إنشاء معمل التحليل الطب الخاص بوحدة العلاج، بهدف تجنيب المرضى مشقة وتكاليف التحليل بالخارج، وطبقا لمعايير مكافحة العدوى وبمواصفات ذات مستوى عال.