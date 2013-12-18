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كاريس بشار وكندة حنا خارج "باب الحارة"

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كاريس بشار وكندة حنا خارج "باب الحارة" كاريس بشار وكندة حنا خارج "باب الحارة"

بعد عدّة تقارير إعلاميّة حول مشاركة الفنّانات كاريس بشّار وكندة حنّا في الجزء السادس من "باب الحارة" بأدوار جديدة، أكّدت حنّا اعتذارها عن الدّور، كذلك أشارت مصادر مقرّبة من العمل إلى أنّ مشاركة كاريس مجرّد شائعات وأنّ أي دور لم يُعرض عليها بالأصل في "باب الحارة".
ومن المُقرّر انطلاق عمليّات تصوير الجزء السّادس من "باب الحارة" السّبت المقبل، وقد تأكّدت مشاركة الفنّان عباس النوري وصباح الجزائري ومصطفى الخاني وليليا الأطرش، فيما يدخل الفنّان أيمن زيدان بدور جديد "أبو ظافر"، كذلك الفنانة مرح جبر بدور "أم ظافر"..
مسلسل "باب الحارة" الجزء السّادس" من تأليف سليمان عبد العزيز وعثمان جحا، ويخرجه عزام فوق العادة، فيما سيتولّى الإشراف الكامل على العمل المخرج بسّام الملا.

 

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