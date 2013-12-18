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انتقاد حاد لغادة عبد الرزاق بسبب أفيش فيلمها الجديد

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انتقاد حاد لغادة عبد الرزاق بسبب أفيش فيلمها الجديد انتقاد حاد لغادة عبد الرزاق بسبب أفيش فيلمها الجديد

بمجرد عرض أفيش فيلم غادة عبد الرازق الجديد "جرسونيرة"، لم تتوقف التعليقات الحادة والساخرة بسبب ضعف مستوى الأفيش وعدم تعبيره عن أي فكرة او معنى.
الأفيش كما وصفه الكثيرون فقير من الناحية الفنية، ولا يعبر عن مضمون الفيلم ولا يحمل أي ابتكار أو فكرة، ما دفع بالكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن كيفية قبول النجوم بأفيش كهذا.
أما الأفيش فهو مجرد خلفية سمراء عليها وجه عبد الرازق باللون الأزرق وإلى جانبها وجه نضال الشافعي من ناحية ومن الناحية الأخرى وجه منذر رياحنة، والأكثر غرابة أن اللوك الذي ظهر به نضال على الأفيش هو نفس اللوك الخاص به في مسلسل "الشك" وكذلك لوك منذر رياحنه هو ذاته نفس اللوك الخاص به في مسلسل "العقرب"، ما يشير إلى احتمال الاستعانة بصور قديمة للنجمين والاكتفاء بتصوير غادة عبد الرازق هذه الصور الفقيرة.
"جرسونيرة" من تأليف حازم متولي وإخراج هاني جرجس فوزي.

 

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