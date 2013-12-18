الدراما السّورية تزفّ أربع "عروسات" والخامسة على الطّريق

رغم أنّ سنة 2013 كانت عصيبة جدّاً على أهل سوريا وفنّانيها إلا أن الثّوب الأبيض ترك حيّزاً صغيراً للفرح، فقد زفّت الدراما السّوريّة أربع "عرائس " هذا العام كانت أوّلهن الفنّانة الشّابة كندا حنّا، فيما اختتمت الفنّانة السّوريّة جومانا مراد موسم الزّيجات الفنّية، أمّا الفنّانة ديمة بيّاعة فتنتظر بفارغ الصّبر ارتداء فستان الزّفاف بعد أشهر قليلة، حيث أعلنت خطوبتها في بداية عام 2013 على الشاب المغربي أحمد الحلو.

سنة 2013 التي تُوشك على الرّحيل بعد أيّام معدوردة بدأتها الفنّانة السّورية كندا حنا بالثّوب الأبيض، بعد أن عقد المخرج السّوري ناجي طعمي قرانه عليها، حيث فاجأت كندا الأوساط الفنيّة بزواجها خاصّة أنّ أحداً لم يلاحظ قصّة الحب التي كانت بينها وبين طعمي، وكانت 2013 سنة خير على حنّا، حيث أنها لم تفرح بارتداء الثّوب الأبيض فحسب وإنما تكلّلت فرحتها أكثر عندما رُزقت بمولودها الأوّل "فارس".

في حين فاجأت المخرجة السّوريّة رشا شربتجي أهل الفن بطلاقها من المصوّر المصري ناصر الرّكا بعد قصّة حب جارفة، وما لبثت أن تزوّجت بعد فترة من شقيق الفنّانة سوزان نجم الدّين "الضّابط" تمّام نجم الدّين، وتمّت مراسم الزّفاف في مدينة دبي.

وبعد قصّة حب جارفة أيضاً انفصلت الفنّانة السّوريّة الشّابة رغد المخلوف عن خطيبها السّابق الفنّان السوري الشّاب معتصم النّهار، وبدأت حياتها من جديد مع الشّاب السّوري مناف عزّام، حيث احتفلا بزواجهما في بيروت وسط الأصدقاء والأهل بعد فترة خطوبة قصيرة.

وفي سياق آخر، دخل الفنان السّوري الشاب هادي أسود القفص الذهبي بعد قصة حب دامت 4 أعوام مع شابّة سوريّة من خارج الوسط الفنّي، وقد احتفلا بزفافهما في بيروت.

واختتمت الفنّانة السّوريّة جومانا مراد موسم الزّيجات الفنّية لتكون آخر عروس ترتدي الأبيض في عام 2013، بعد أن عقدت قرانها في القاهرة على المحامي الأردني ربيع بسيسو.

أمّا الفنّانة السّورية ديما بيّاعة ففي طريقها إلى الزّواج، لتكون خامس فنّانة سوريّة "عروس" هذا العام، فقد أعلنت خطوبتها على الشّاب المغربي محمّد الحلو في مدينة دبي في بداية عام 2013، فيما تتحضّر لزواجها مطلع السّنة الجديدة ضمن العادات والتقاليد المغربيّة، مع الإشارة إلى أنّ ديمة كانت متزوّجة من الفنان السّوري تيم حسن ولها منه ولدان "تيم و ورد".

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