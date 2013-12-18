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شيخ الصيادين بالسويس: نفوق40% من أسماك العين السخنة بسبب تسرب بترولى

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شيخ الصيادين بالسويس: نفوق40% من أسماك العين السخنة بسبب تسرب بترولى شيخ الصيادين بالسويس: نفوق40% من أسماك العين السخنة بسبب تسرب بترولى

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن 40 % من سمك الزريعة بمنطقة سوميد بالعين السخنة نفقت وتسممت بالكامل، بسبب تسرب بترولى من قبل شركة سوميد البترولية .

أضاف شيخ الصيادين لـ"اليوم السابع" أن التسرب والبقعة البترولية، مع التغيرات المناخية ونوة البحر بمنطقة خليج السويس، أدوا إلى نفوق أعداد كبيرة من السمك .

أضاف شيخ الصيادين أن جهاز شئون البيئة حرر محضرا بالواقعة والتسرب البترولى وأنهم كنقابة للصيادين حرروا محضرا بالواقعة، للمطالبة بضرورة إزالة هذه البقعة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الثروة السمكية بمنطقة خليج السويس .

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