الزمالك أكثر الفرق بحثا بين المصريين خلال 2013 .. والأهلي الخامس

تصدر نادي الزمالك قائمة الفرق الرياضية الأكثر بحثا بين المصريين خلال عام 2013 وفقا لمحرك بحث جوجل الأكثر استخداما في العالم.

وتفوق الزمالك على أندية ريال مدريد وبرشلونة وبازل والأهلي أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس.

وكان الزمالك قد عاد للتتويج بالبطولات هذا الموسم بعد فوزه بكأس مصر في نوفمبر الماضي، فيما حل الأهلي خامسا على الرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وجاء تشيلسي في المركز السادس وأرسنال سابعا ومانشستر يونايتد ثامنا ثم ليفربول وأياكس الهولندي في المركزين التاسع والعاشر.