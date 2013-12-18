الزمالك يستعد للمصري في السويس

قرر حلمي طولان المدير الفني للزمالك إقامة معسكر إعداد للفريق الأبيض يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لأولى مواجهات الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي باستاد السويس.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على إقامة كل مباريات المصري البورسعيدي في استاد الجيش الثالث بالسويس.

فيما قال حلمي طولان لموقع الزمالك الرسمي يوم الأربعاء: "سننتظم في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل قبل مواجهة المصري في السويس".

ويحصل الزمالك على راحة يوم الخميس، على أن ينتظم استعدادا للمصري يوم الجمعة.

ويقام لقاء الزمالك والمصري باستاد الجيش الثالث بالسويس يوم الأربعاء المقبل.