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موبينيل ومايكروسوفت تطلقان بوابة إلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة

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موبينيل ومايكروسوفت تطلقان بوابة إلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة موبينيل ومايكروسوفت تطلقان بوابة إلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن مركز سيتي للتدريب والدراسات التابع لجمعية كاريتاس ، عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة بالتعاون مع شركتى مايكروسوفت وموبينيل، البوابة الإلكترونية عبارة عن دليل إلكترونى لحقوق وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

تضم البوابة الجديدة المعلومات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المصرية، وكذلك الخدمات الخاصة بهم والموجودة في نطاق القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، ويمكن أن يتم في مراحل تالية إضافة باقى المحافظات، وتضم المعلومات التي توفرها البوابة وصفًا للخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمراكز والجمعيات للشخص ذي الإعاقة بهدف تحسين نوعية حياته ومصدر هذه الخدمات وأماكنها وكيفية الحصول عليها.

وقال الدكتور نجيب خزام المشرف العام على مركز سيتي: "إن جمعية كاريتاس أسست مركز سيتي منذ ما يقرب من 27 عاما لمواجهة نقص الخدمات والمعلومات المرتبطة بالأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، ومن هذا المنطلق يعمل المركز على تأهيل هؤلاء الأشخاص وتمكين أولياء أمورهم من التعامل معهم، والعمل على توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتى البوابة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون المثمر مع مايكروسوفت لتوسيع نطاق الخدمات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وتسهيل الوصول إليها من أي مكان، وموبينيل إتساقًا مع أهداف "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وما تنادي به من ضرورة توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة خليفة، مدير المسئولية الاجتماعية بشركة مايكروسوفت مصر: إن الشركة تسعى دائما للمساهمة في المشروعات والمبادرات التي تقدم الخدمات للمجتمع، خاصة أن قضايا المعاقين لا تجد الاهتمام المناسب حتى الآن في المجتمع، من ناحية التوعية أو المعلومات الأساسية، وهو الأمر الذي تسعى البوابة الجديدة إلى التعامل معه وتوفير ما يساعد الأهالي والجمعيات على إتاحة حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم".

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