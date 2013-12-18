تعرف على العوامل التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب عند الفتيات

حياة الفتاة تمر بمراحل تؤثر كل منها فيما يليها، فقد يحدث عند بعض الفتيات أعراض تؤدى إلى تأخر الإنجاب بعد الزواج، كالبدانة وغيرها من الأسباب الأخرى.

كما يقول الدكتور مدحت محمد استشارى أمراض النساء والتوليد إن هناك بعض العوامل والأسباب التى إذا تواجدت عند بعض الفتيات، يمكن من خلالها معرفة حدوث تأخر للحمل عند الفتاة فى سن مبكرة قبل الزواج، وهى الزيادة المفرطة فى الوزن، التى تؤدى إلى حدوث تأخر حمل، كذلك الفتيات اللاتى يوجد لديهن شعر زائد فى أجسادهن بصورة واضحة سواء فى الوجه والذقن وغيرها.

وتابع استشارى أمراض النساء والتوليد أن من العوامل الأخرى التى إذا تواجدت عند الفتيات تتسبب فى تأخر الإنجاب، الفتيات اللاتى تأخر عندهن حدوث الطمث بعد سن 16:15سنة فذلك يؤدى لحدوث أسباب كاضطراب فى الهرمونات، وحدوث الطمث فى سن مبكرة، ووجود نزيف شديد نتيجة لأورام المبيضين، وحدوث إفرازات من الثديين بكميات كثيرة مبكرا نتيجة لوجود أورام فى الغدة النخامية، فهذه الأسباب تجعل الفتاة أكثر عرضة لتأخر الإنجاب بعد الزواج.

كما ينصح الطبيب الفتيات إذا تعرضن لحدوث هذه الأسباب التى تم ذكرها يجب استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة، كالموجات الصوتية وفحص الغدة النخامية وتحليل الهرمونات.