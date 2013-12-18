أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على العوامل التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب عند الفتيات

Google+ Print
تعرف على العوامل التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب عند الفتيات تعرف على العوامل التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب عند الفتيات

حياة الفتاة تمر بمراحل تؤثر كل منها فيما يليها، فقد يحدث عند بعض الفتيات أعراض تؤدى إلى تأخر الإنجاب بعد الزواج، كالبدانة وغيرها من الأسباب الأخرى.

كما يقول الدكتور مدحت محمد استشارى أمراض النساء والتوليد إن هناك بعض العوامل والأسباب التى إذا تواجدت عند بعض الفتيات، يمكن من خلالها معرفة حدوث تأخر للحمل عند الفتاة فى سن مبكرة قبل الزواج، وهى الزيادة المفرطة فى الوزن، التى تؤدى إلى حدوث تأخر حمل، كذلك الفتيات اللاتى يوجد لديهن شعر زائد فى أجسادهن بصورة واضحة سواء فى الوجه والذقن وغيرها.

وتابع استشارى أمراض النساء والتوليد أن من العوامل الأخرى التى إذا تواجدت عند الفتيات تتسبب فى تأخر الإنجاب، الفتيات اللاتى تأخر عندهن حدوث الطمث بعد سن 16:15سنة فذلك يؤدى لحدوث أسباب كاضطراب فى الهرمونات، وحدوث الطمث فى سن مبكرة، ووجود نزيف شديد نتيجة لأورام المبيضين، وحدوث إفرازات من الثديين بكميات كثيرة مبكرا نتيجة لوجود أورام فى الغدة النخامية، فهذه الأسباب تجعل الفتاة أكثر عرضة لتأخر الإنجاب بعد الزواج.

كما ينصح الطبيب الفتيات إذا تعرضن لحدوث هذه الأسباب التى تم ذكرها يجب استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة، كالموجات الصوتية وفحص الغدة النخامية وتحليل الهرمونات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365