بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

ننقل لكم البث المباشر لمباراة مونتيري والاهلى ضمن مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2013 والتي تبدأ بعد قليل وسيتم إضافة اهداف و ملخص مباراة الاهلى ومونتيري بعد انتهاء المباراة، وسيتم بث هذه المباراة عبر القنوات التالية: الجزيرة الرياضية HD4 – الجزيرة الرياضية +5 وتعليق: أحمد عبده.

يلتقي الاهلي المصري بالنادي المكسيكي مونتيري مساء اليوم الاربعاء على ملعب مراكش لتحديد المركز الخامس لبطولة كأس العالم للاندية لكرة القدم والتي تستضيفها المغرب .

يدخل النادي المصري اللقاء بعد الهزيمة في الدور الاول امام نادي غوانجزو الصيني بهدفين مقابل لاشيء وتأمل الجماهير المصرية الى محو الهزيمة والانتصار في اللقاء للظفر بالمركز الخامس .

وقد تكون هذه هي المباراة الأخيرة لنجم المنتخب والاهلي محمد ابو تريكه في مسيرته، بعد أن أجّل اعتزاله إلى ما بعد المشاركة في نهائيات المغرب2013.

وفي المقابل يدخل النادي المكسيكي اللقاء بعد الهزيمة امام الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد بعد ان انتهى الشوطين الاصليين بالتعادل الايجابي هدف لكل فريق .

يذكر ان الفريقين تواجهو في نسخة 2012 لتحديد المركز الثالث عندما ظفر ابناء اميركا الشمالية بالمركز الثالث بهدفين مقابل لاشيء .

بطاقة المباراة:

الاهلى vs مونتيري

المناسبة: كأس العالم للأندية 2013

موعد المباراة: اليوم- الساعة 7.30 مساءً بتوقيت مكة – 6.30 بتوقيت القاهرة – 4.30 بتوقيت جيرنتش

الملعب: ملعب مراكش.

القنوات الناقلة للمباراة: الجزيرة الرياضية HD4 – الجزيرة الرياضية +5

رابط البث المباشر لمباراة الاهلى ومونتيري اليوم:

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شبكةعيونالإخبارية

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