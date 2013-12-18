حزب إسلامي تونسي يطالب بتعدد الزوجات ومنع الاختلاط في المدارس

كتب : أ.ف.ب الأربعاء 18-12-2013 16:37

أعلن عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، عن تأسيس حزب إسلامي جديد يطالب بتعدد الزوجات ومنع التبني وتنظيم محاكم شرعية والفصل بين الجنسين في مدارس تونس، وقال العلمي لـ"فرانس برس": "تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص قانوني لحزب "تونس الزيتونة" ونحن ننتظر الرد"، مضيفا "يوم 28 ديسمبر الحالي يمر شهران كاملان على تاريخ التقديم الرسمي للطلب، ونحن لم نتلق حتى الآن ردا رسميا مكتوبا بالموافقة أو الرفض من السلطات ما يعني أن حزبنا سيصبح ووفق القانون المعمول به مرخصا يوم 28 ديسمبر".

وتابع العلمي "سنطالب بتنظيم محاكم شرعية وفق الشريعة الإسلامية؛ لأن القانون الوضعي المعمول به حاليا في تونس هو مسخ لقوانين غربية إذ لا يحرم الزنا"، وقال إن الحزب "سيمنع التبني ويجيز الكفالة مثلما ينص عليه الإسلام"، وفيما يتعلق بتعدد الزوجات المحظور قانونا في تونس، قال العلمي إن "القانون التونسي حرم ما أحل الله وهذا سبب كوارث على المجتمع"، وتابع "اليوم يتسامح القانون مع الزاني الذي يتخذ عدة خليلات في حين يمنع تعدد الزوجات الذي أحله الله".

وأشار العلمي أن هناك عدة وضعيات اجتماعية وصحية تستوجب إباحة تعدد الزوجات فقد تكون الزوجة مريضة أو عاقرا لكن زوجها لا يريد طلاقها، وهناك زوجات من هذه الفئة يطلبن بأنفسهن من أزواجهن الزواج بأخرى للإنجاب لكن القانون التونسي الحالي يمنع ذلك، وأضاف "كما أن هناك بعض المتدينين الميسورين ماديا لا تكفيهم زوجة واحدة ولا يريدون الوقوع في الزنا والحل في إباحة الزواج من ثانية شرط أن يكون ذلك برضا الزوجة الأولى".

جدير بالذكر أن اسم الحزب يشير إلى "جامع الزيتونة" المعروف في تونس باسم "الجامع الأعظم"، الذي انبثقت منه أول جامعة علمية في العالم الإسلامي تخرج منها علماء دين "مستنيرون".